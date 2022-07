Mausi Lugner zeigt ihren Hammer-Body

Über ihr wahres Alter schweigt „Mausi“. Man würde es ihr aber ohnehin nicht glauben.

Disziplin. Christina Lugner lebt nach dem Motto „Für immer 29“ und das seit bald 30 Jahren. Und das kann sie auch, bei ihrem Aussehen. Das Gesicht ist faltenfrei – dank Beauty-Doc Artur Worseg wohlgemerkt – und der Körper ist straff wie der einer 29-Jährigen. Das zeigt „Mausi“ mit einem Bikini-Schnappschuss aus ihrem Urlaub. Lugner posiert auf einer Jacht und man kann einen Blick auf ihre definierten Bauchmuskeln werfen.

Fasten. Doch wie schafft Christina Lugner es, so in Form zu bleiben? Ihr Geheimnis: „Die drei Ws. Wasser, Wein und Worseg.“ In Wirklichkeit steckt aber viel mehr Disziplin dahinter. Gerade war Lugner auf einer extremen Heilfasten-Kur, bei der sie nur flüssige Nahrung zu sich nahm. Mit 46 Kilogramm kam sie zurück. Nicht, dass sie es notwendig gehabt hätte.

Training. Um solch eine Figur zu halten, steht natürlich auch Sport auf dem Programm: „Ich laufe sehr gerne im Wald und mache an Sitzbänken Training mit Eigengewicht“, erklärt sie.