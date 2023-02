Melissa Naschenweng: Heiße Hochzeits-Show vor Opernball-Debüt

Donnerstag Opernball, Freitag neues Video. Naschenweng lässt Fans ausflippen.

Braut-Schau. Ein sündiger Mix aus Braut-Kleid und Dessous. Ganz in Weiß und extrem heiß. Vor ihrem Debut am Opernball lässt Schlager-Queen Melissa Naschenweng auf Instagram wieder mal tief blicken. Erste Fotos zum neuen, für Freitag erwarten Hit-Video Louis von da. "Ich liebe es einfach in verschiedene Rollen zu schlüpfen."

Antrag. Die Romantik-Bilder unter einem Rosenhimmel sorgen bei ihren Fans nicht nur für Schnapp-Atmung ("Neckisches Weiberl!"), sondern gleich für einige Anträge: "Da würde ich nicht nein sagen!", heißt es da etwa. Oder: "Ein Traum in Weiß. Willst Du mich heiraten?"