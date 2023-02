Miss Europe in Lack & Leder

Wie wandelbar unsere Miss Europe ist, zeigt ein neues Foto-Shooting.

Scharf. Immer lächelnd und in bezaubernder Pose – so kennt man Beatrice Turin. Dass das 1,82 Meter große Model auch anders kann, zeigt ein neues Shooting mit Star-Fotograf Manfred Baumann. Der inszeniert die fesche Miss als Vamp in Lack und Leder. Und das Ergebnis kann sich wahrliche sehen lassen.

© Manfred Baumann ×

Sinnliche Posen und heißer Look zeigen Bea von einer ganz anderen Seite. „Es war schon ungewohnt für mich, beim Shooting etwas strenger und lasziver rüberzukommen, aber es hat viel Spaß gemacht, eine neue Seite von mir zu zeigen“, so Bea zu ÖSTERREICH.