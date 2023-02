'Mr. Big' tanzt auf dem Opernball

Milliardärs-Ex Patricia Schalko nimmt guten Freund Chris Noth mit zum Ball der Bälle

Während Richard Lugner einen sechsstelligen Betrag für seinen Opernball-Stargast hinlegt, hat Patricia Schalko einen freiwilligen Hollywood-Gast in ihrer Loge. "Mr. Big" aus "Sex and the City" wird die Milliardärs-Ex zum Ball der Bälle begleiten: "Er ist ein guter Freund. Wir kennen uns aus New York", erzählt sie im Gespräch mit oe24. Der umstrittene Schauspieler sorgte zuletzt durch Missbrauchsvorwürfe für Schlagzeilen. Mehrere Frauen behaupteten, dass er ihnen gegenüber übergriffig geworden sei.

Die Milliardärs-Ex und ihre Entourage werden übrigens in Loge 7 im zweiten Rang links Platz nehmen und das Spektakel verfolgen. Richard Lugner und Jane Fonda sitzen heuer in einer Parterre-Loge. Die Schauspielerin tourt zurzeit mit ihrem neuen Film "80 for Brady" durch Amerika.