Muchas sind bereit für den Opernball

Designerin Stefanie Hausner arbeitete 100 Stunden an Ekaterinas Traumrobe.

Spitze. Die Vorbereitungen für das Opernball-Comeback am 16. Februar laufen längst auf Hochtouren. Bei Ekaterina und Christian Mucha sind diese so gut wie abgeschlossen. Wenn das Verleger-Ehepaar in der Loge von Philoro-Chef Rudolf Brenner Platz nimmt, will es schließlich glänzen.

© privat/Großarlerhof ×

Ekaterina Mucha entschied sich heuer für eine maßgefertigte Traumrobe von Designerin Stefanie Hausner. Diese arbeitete 100 Stunden an dem handbestickten Stück in Magenta. „Jede Frau versucht, den Albtraum zu vermeiden, am Opernball auf eine andere zutreffen, die das gleiche Kleid trägt“, sagt sie.

© privat/Großarlerhof ×

Frack. Christian trägt einen ebenso maßangefertigten Frack von Hausner. Kostenpunkt: 1.500 bis 2.000 Euro.