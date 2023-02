Es war der Aufreger bei Germanys Next Topmodel: Austro-Kandidatin Elsa zeigte sich bei einer Folge mit einem Echtpelz. Ein Shitstorm war die Folge. Nun rechnet auch Lugners Ex-Freundin "Kolibri" mit der Model-Show ab.

Worum geht es: Bei der letzten Folge von GTNM zeigte sich Kandidatin Elsa mit einem Echtpelz in der Sendung. Mitstreiterin Nina möchte wissen, ob es sich dabei um Echtpelz handelt. „Ja, das ist Wildfuchs“, antwortet die 18-Jährige. Daraufhin bricht eine Diskussion aus.

Während sich die anderen Kandidatinnen strikt gegen Pelz aussprechen, kontert Elsa: „Ich habe das Tier ja nicht getötet.“ Sie habe 400 Dollar für die Jacke bezahlt und gesteht: „Ich kann auf Pelz nicht verzichten. Ich kann diesen Kunstpelz nicht tragen, weil er mir nicht gefällt.". Die Aussagen der Austro-Kandidatin sorgten für Kopfschütteln.

Nun meldet sich auch Lugners Ex-Freundin "Kolibri" zu Wort und rechnet mit GNTM ab. Für sie ist "Tierquälerei keine Meinung", so Bahati Venus.

© Christina Noélle ×

" Jedes Tierleben ist wertvoll. Aber ich fürchte, dass vielen Menschen noch immer nicht bewusst ist, wie viel Leid hinter jeder Pelzjacke, jedem Pelzmantel, jedem Pelzkragen etc. steckt. Verschiedene Meinungen zu einem Thema sind wichtig, nur wenn man weiß, unter welchen Umständen Marderhunde, Kaninchen, Füchse und andere Tierarten in winzigen Käfigen ihr Leben verbringen müssen, um anschließend brutal für ihr Fell getötet zu werden, spricht man von: Tierquälerei.", so Venus weiter.

© Christina Noélle ×

© Christina Noélle ×

© Christina Noélle ×

Mit Bildern macht Venus zudem aufmerksam, dass ein schöner Pelz auch künstlich entstehen kann, bei dem kein Tier leiden muss und ums Leben kommt.