× Netrebko sorgt wieder für Wirbel

Erst schimpfte Netrebko einzelne Medien als ''Drecksäcke'', jetzt legt sie nach.

Schräg. In einem Instagram-Video redete sich Opern-Diva Anna Netrebko (50) vor kurzem in Rage und schimpfte: „Ihr verdammten Drecksäcke.“ Ihre Follower fühlten sich dadurch beleidigt, dachten, sie seien damit gemeint. Jetzt stellt Netrebko in einem weiteren Video klar: „Damit waren die Medien gemeint, weil sie versuchen, mich fertigzumachen.“

Wie es dazu kam: Anna war während des Filmens angeheitert durch Italien spaziert. Ihr Mann Yusif Eyvazov warnte sie davor, dieses Video zu veröffentlichen, da man darüber berichten würde, dass sie „betrunken durch Europa stolpert“. Stattdessen löste sie aber einfach nur eine neuerliche Debatte um ihre Einstellung aus. Netrebko sei schon lange nicht mehr auf der Höhe und auch ­kasachische Journalisten schrieben, dass die Diva jetzt ihre Maske fallen gelassen habe.

Der Untergang der strahlenden Operndiva?

Diskussion. In ihrem neuen Video legt Netrebko noch einmal nach. „Glaubt den Medien kein Wort. Denkt nicht, dass ich mein Heimatland verraten habe“, sagt sie. Immer wieder geriet Netrebko zwischen die Stühle. Sowohl hierzulande als auch in Russland wurde sie kritisiert. In Österreich, weil sie früher als Sympathisantin von Wladimir Putin galt, in ihrer Heimat, weil sie sich dann doch gegen Russland ausgesprochen hatte.

© Instagram ×

Aufreger. Anna Netrebko polarisiert.

Chaos. Jetzt sorgt sie einmal mehr mit ihren konträren Aussagen für Verwirrung. Wird Netrebko langsam unglaubwürdig?