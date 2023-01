× Österreichs Top 10 der Woche

ÖSTERREICH präsentiert Ihnen die heimischen Prominenten der Woche. Hier die Top 10:

1. Österreichs Einsatzkräfte

© APA/HELMUT FOHRINGER ×

Feuerwehr, Polizei und Rettung standen in der Silvesternacht und den Tagen danach im Dauereinsatz. Bei Tausenden Notrufen mussten Verletzte versorgt werden, zig Brände wurden gelöscht. Dafür ein großes Danke!



2. Johanna Mikl-Leitner

© APA/GEORG HOCHMUTH ×

Die NÖ-Landeschefin startet am Montag vor 2.500 Fans in St. Pölten offiziell ihren Wahlkampf. Laut letzten Umfragen könnte sie zumindest in der Landesregierung die Mehrheit verteidigen. Gewählt wird am 29. Jänner.



3. Thomas Stipsits

© ORF ×

Der Star-Kabarettist ist auch als Autor ein Hit. Sein Roman „Eierkratz-Komplott“, der dritte Krimi in der erfolgreichen Stinatz-Reihe, holte Platz eins der Buch-Jahrescharts. Dazu begeisterte Stipsits diese Woche mit „Love Machine“ auch im TV.



4. Pamela Rendi-Wagner

© APA/EXPA/JOHANN GRODER ×

Die SPÖ-Chefin peitschte die Partei für das kommende Jahr ein – und schaltet nun sogar beim Thema Asyl auf harte Linie.



5. Juergen Maurer

© ORF ×

Mit dem ORF-Krimi „Vienna Blood“ feierte er als Kriminalbeamter Rheinhardt eine Top-Quote: Insgesamt sahen 2 Millionen zu.



6. Erwin Hameseder

© APA/HELMUT FOHRINGER ×

Der Raiffeisen-General lädt kommende Woche wieder zum legendären Sauschädelessen: Das Who’s who aus Wirtschaft und Politik kommt.



7. Max Schrems

© APA/HANS PUNZ ×

Der Datenschützer aus Wien brockte dem Facebook-Konzern Meta mit seiner Klage eine 390-Millionen-Euro-Strafe ein.



8. Michael Wimmer

© APA/EVA MANHART ×

Der Deutsche ist neuer Austria-Trainer und soll die Veilchen trotz Fan-Aufstand wieder auf Vordermann bringen.



9. Denise Kubala

© oe24 ×

Die Tierschützerin vom Verein gegen Tierfabriken deckte diese Woche einen Hühnermast-Skandal in steirischen Betrieben auf.



10. Berhard Speer

© Thomas Zeidler ×

Der Star der Chart-Kaiser Seiler & Speer freut sich auf seinen neuen großen Hit. Im August wird er zum dritten Mal Papa.