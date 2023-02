Österreichs Top 10 der Woche

ÖSTERREICH präsentiert Ihnen die heimischen Prominenten der Woche.

Hier die Top Ten:

1. Pierre Kugelweis

© Herbert PENDL ×

Der Oberstleutnant ist mit 85 Soldaten des österreichischen Hilfskontingents in der Türkei. Mehrere Erdbeben-Opfer konnten die Österreicher in der völlig zerstörten Stadt Antakya bereits retten.

2. Marco Schwarz

© APA/Barbara Gindl ×

Unser neuer Ski-Held holte bei der WM in Courchevel Silber in der Super-Kombi. Ein kleiner Fehler kurz vor dem Ziel kostete ihm Gold. Jetzt ist er auch in den Speed-Rennen eine heiße ÖSV-Aktie.

3. Susanne Raab

© Getty Images ×

Die Medienministerin hat mit ihrem "ORF-Rabatt" eine klare Sparansage für den Öffentlich-Rechtlichen gemacht. Eine Senkung der ORF-Gebühr würden ihr die Österreicher danken.

4. Michael Ludwig

© APA/ROBERT JAEGER ×

Wiens Bürgermeister hat endlich auch in Wien die Corona-Maßnahmen beendet. Ab 1. März gibt es keine Maskenpflicht mehr in den Öffis.

5. Thomas Graf

© APA/NOVOMATIC ×

Der neue Mr. Novomatic treibt die internationale Expansion des Glücksspielkonzerns voran. Lizenzen in USA, Pläne für Chile.

6. RAF Camora

© Getty Images ×

Österreichs erfolgreichster Rapper hat mit „Komm, wir schreiben Geschichte“ eine Doku über sein Leben produziert.

7. Richard Lugner

© RTL2, Getty, ALL (Fotomontage) ×

Der 90-jährige Baumeister bringt mit Jane Fonda wieder den größten Star auf den Opernball. Auch wenn ihre Ausgaben steigen.

8. Hannes Aigelsreiter

© APA/GEORG HOCHMUTH ×

Der bisherige ORF-Chefredakteur ist der Wunschkandidat als neuer Sport-Chef. Die Sport-Redaktion ist allerdings noch gegen ihn.

9. Andreas Gabalier

© Pressefoto Scharinger / Hatheuer ×

Vom Schlager-Star zum Chefredakteur: Jetzt bekommt Gabalier sein eigenes Magazin. Zeigt darin auch Privatfotos und sein Haus.

10. Patricia Schalko

© Instagram ×

Die Multi-Millionärin bringt mit „Mr. Big“ aus „Sex And The City“, Chris Noth, einen der Top-Stars auf den Opernball.