Österreichs Top 10 der Woche

ÖSTERREICH präsentiert Ihnen die heimischen Prominenten der Woche.

Hier die Top Ten:

1. Lena Schilling

© APA/ROLAND SCHLAGER ×

Großer Erfolg für die „Fridays for Future“-Chefin (22): Sie versammelte am Freitag Tausende meist Jugendliche bei der Klima-Demo in Wien und ganz Österreich. Mit ihrem friedlichen Protest setzten die Umweltschützer ein Zeichen.

2. Peter Kaiser

© APA/GERD EGGENBERGER ×

Ganz Österreich schaut am Sonntag auf den Kärntner Landeshauptmann: Von seinem Ergebnis hängt die Zukunft von Pamela Rendi-Wagner ab. oe24.TV berichtet 16 Stunden lang live von der Kärnten-Wahl.

3. Karina Sarkissova

© Facebook / ORF Dancing Stars ×

Keine regt so auf wie sie: Bei der Generalprobe sorgte die Primaballerina gleich einmal für den ersten „Dancing Stars“-Eklat. In der Show wird sie zum Quoten-Bringer. Keine polarisiert mehr als die einstige Jurorin.

4. Günther Ofner

© APA/BUBU DUJMIC ×

Mehr Gewinn, mehr Passagiere, große Investitionsprojekte: Der Flughafen Wien und sein Chef sind wieder im Höhenflug.

5. Denise Kubala

© oe24.TV/Screenshot ×

Die Tierschützerin deckte diese Woche mit dem VGT den nächsten AMA-Skandal in einem Hühnerschlachthof in Österreich auf.

6. Hannes Aigelsreiter

© ORF/Roman Zach-Kiesling ×

Der bisherige ORF-Radio-Chefredakteur ist seit 1. März neuer Sportchef im ORF am Küniglberg.

7. Gerhard Köfer

© APA/GEORG HOCHMUTH ×

Der Bürgermeister von Spittal/Drau wird Sonntag mit seinem Team Kärnten für die große Überraschung bei der Landtagswahl sorgen.

8. Paul Pizzera

© TZOe Zeidler ×

Der Popstar verpackt mit Buch „König der Möwen“ das schwere Thema Suizid humorvoll: „Ich will Angst vor Therapie nehmen!“

9. Jakob Dusek

© GEPA ×

Der Snowboarder holte im Snowboard-Cross die erste Gold-Medaille für Österreich seit 14 Jahren.

10. Cornelia Hütter

© GEPA ×

Endlich ist der Knoten geplatzt: Im Super-G von Kvitfjell jubelt Cornelia Hütter über den ersten Saisonsieg der ÖSV-Damen.