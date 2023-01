Bei Fonda-Präsentation: Opernball Demo in Lugner City

Eklat bei Richard Lugners Stargast-Präsentation für den Opernball. Demonstranten wollten die Veranstaltung stören, wurden aber sch

Nach zwei Jahren Pandemie-Zwangspause hat Richard Lugner (90) am Donnerstag in der Lugner City den Namen seines Gastes für den Wiener Opernball am 16. Februar bekannt gegeben. Er wird in diesem Jahr von dem 85-jährigen Hollywood-Star Jane Fonda begleitet. Die Schauspielerin ist zweifache Oscar-Preisträgerin und auch im Umweltschutz aktiv.

© Lugner ×

Bei der Präsentation gab es aber auch einen Aufreger: Demonstranten wollten die Pressekonferenz mit Lugner stürmen. Die Personen, die die Veranstaltung stören wollten, waren zudem vermummt. Sie konnten aber bereits beim Eingang von der Exekutive gestoppt werden.

© Lugner ×

Eine Person soll lauthals "Opernball-Demo" geschrien haben, ehe die Personen wieder gestoppt wurden. Von seinem Gast hingegen wusste Lugner nur Gutes zu berichten. Sie sei als "Sex-Symbol" groß geworden, aber dann zu einer ernsthaften Schauspielerin avanciert, die sich zuerst vor allem gegen die US-Kriege einsetzte und später auch zur Klimaschützerin wurde. "Sie wurde schon in Handschellen abgeführt", sagte der Baumeister. Verheiratet war Fonda unter anderem mit dem CNN-Chef Ted Turner. "Da musste sie mit ihrem Hippieleben aufhören", so Lugner.

Fonda gewann gleich zweimal einen Oscar, am bekanntesten wurde sie aber durch ihre Aerobic-Videos, mit denen sie in den 1980er-Jahren ein Fitnessimperium aufbaute. "Sie hat ein irres Vermögen von 600 Millionen Dollar", zeigte sich Lugner beeindruckt. Fonda turnt übrigens auch noch aktuell in einer Kampagne des Moderiesen "H&M".