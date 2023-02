Christian Mucha: Friedenstaube in Loge

Herausgeber Christian W. Mucha setzt ein Zeichen für den Frieden.

Christian W. Mucha hat seine Loge direkt neben jener von Richard Lugner , der dieses Jahr mit Hollywoodstar Jane Fonda anrückte. Doch der Herausgeber nutzte die Aussicht von selbiger nicht nur, um zu beobachten, sondern auch um ein politisches Statement zu setzen.

Friedenszeichen

Er ließ eine aufblasbare Friedenstaube, oder was das weiße, etwas unförmige, aufgeblasene Objekt sonst darstellen soll (chinesischer Spionageballon? Gespenst) in seiner Loge erscheinen. "Imagine Peace now". Heutzutage ein wichtiges Zeichen für den Frieden, wider den Krieg!

Blick aus der Mucha-Loge