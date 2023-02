× Hollywood-Star besucht Albertina

Heute, Dienstagnachmittag, besuchte Jane Fonda in Begleitung ihrer Schwester die ALBERTINA.

Der Hollywoodstar wurde von Direktor Klaus Albrecht Schröder herzlich empfangen, der anschließend durch das Haus führte. Die bekennende Kunstfreundin Fonda durfte auch einen Blick auf den originalen Feldhasen von Albrecht Dürer werfen.

© Albertina ×

„Das Bild ist sicher im Tiefspeicher verwahrt und kann aufgrund seiner Lichtempfindlichkeit leider nicht permanent gezeigt werden. Der Hase ist sozusagen unser Wappentier, das wir hegen und pflegen, damit es auch künftigen Generationen erhalten bleibt. Zuletzt wurde Dürers Feldhase vor fünf Jahren ausgestellt“, so Direktor Schröder.

© Albertina ×

Die rund einstündige Kunstführung fand abseits medialer Berichterstattung statt: „Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass sich Jane Fonda in Ruhe Zeit genommen hat, die ALBERTINA und ihre Kunst kennenzulernen. Den Moment, so einen Hasen zu beobachten, bevor er wieder in seinen Tresor zurückhoppelt, sollte man in Ruhe genießen. Für Medienrummel ist am Opernball noch genug Zeit“, schmunzelt Schröder.