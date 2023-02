So war der erste Auftritt der Hollywood-Diva Jane Fonda an Lugners Seite.

Rätsel um die Farbe von Jane Fondas Kleid! Ist es weiß, eierschalfarbig, elfenbein? Noch sind sich die Styleexperten nicht sicher. Jedenfalls ist es langärmlig und aus Brokatstoff und steht ihr hervorragend! Dazu trägt sie goldfarbene Pumps mit kleinem Absatz.

Lugner als Ballkavalier

Fonda: Halbe Stunde zu spät

Während in der Oper für den Ball die letzten Vorbereitungen getroffen werden, musste Baumeister Richard Lugner auf seinen Gast warten. Die US-Schauspielerin war zwar für 18.30 Uhr erwartet, sie erschien in einer weißen Ballrobe allerdings eine halbe Stunde später. Zahlreiche Journalistinnen und Journalisten warteten im Grand Hotel auf die Mimin und Klimaaktivistin. Heurigenmusiker halfen bei der Wartezeit.

"Muss Kleid wieder zurück geben"

"Es ist wundervoll, sehr freundlich", sagte Fonda. Wer der Designer ihres Kleides ist, wusste Fonda nicht. "Ich weiß es nicht. Es gehört ja nicht mir. Ich muss es ja wieder zurückgeben", meinte sie lächelnd vor der Presse. Auch was sie am Abend erwartet, war ihr noch immer nicht ganz klar. "Ich dachte ja, ich gehe in die Oper." Vor dem 65. Wiener Opernball hatte sie ein Wiener Schnitzel. "Ich liebe Erdäpfelsalat", sagte die Schauspielerin. Auf die Frage, was sie an Österreich am meisten mag, meinte sie: "Die Menschen!" Nach zehn Minuten Präsentation entschwand Fonda wieder.



Fast wäre Jane Fonda doch nicht zum Opernball gekommen - als ihr zu Ohren kam, dass die OMV Sponsor des Balles ist, gab sich die Klimaschützerin entsetzt.

Verspätet

"Das ist eine großartige künstlerische Institution und ich flehe sie an, kein Geld mehr von einer Ölgesellschaft zu nehmen", wandte sich die 85-jährige Ikone an die Verantwortlichen für das Haus am Ring. Aufatmen bei Richard Lugner und seiner Entourage, als die Hollywood-Ikone dann doch - mit einiger Verspätung - eintraf.

Lange Gesichter vor Fondas eintreffen