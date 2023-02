Jane Fondas Albertina-Abentuer in Wien

Am Donnerstag ist Jane Fonda der Stargast von Richard Lugner am Opernball, zuvor besuchte sie aber noch die Albertina.

Bevor Jane Fonda am Donnerstag zu Gast bei Richard Lugner am Opernball sein wird, machte die Schauspiel-Ikone einen Abstecher in die Albertina. Richard Lugner war nicht dabei, er wurde ausgeladen. Auch Prof. Dr. Klaus Albrecht Schröder war vor Ort und begrüßte Fonda vor dem Museum.

Indes sorgt sich Richard Lugner um seinen Gast. Der Grund: Fonda ist derart darauf bedacht, dass ihr niemand zu nahe kommt, dass bei ihrer Pressekonferenz am Mittwoch im Kino in der Lugner City sogar der Bereich bis hin zur ersten Reihe des Saals für das Publikum gesperrt ist. Diese Privatsphäre wird im dichten Gedränge in der Oper wohl kaum möglich sein.

Besonders vor dem erfahrungsgemäß sehr turbulenten Einzug in die Oper graut Lugner. Zwar habe die Polizei zugesagt, den Baumeister und seinen Gast zu unterstützen, dennoch "habe ich da echte Angst", sagte der Baumeister. Zudem dürfte Fonda noch gar nicht wissen, welcher Trubel auf sie zukommt. "Ich habe ja keinen Kontakt zu ihr", so der Baumeister.

