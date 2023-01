Das Programm mit Stargast Jane Fonda ist minutiös geplant.

Blitzlicht. Sie ist eine wahre Grande Dame Hollywoods, Klima-Aktivistin und – ein großer Wien-Fan! Schon aus diesem Grund will Baumeister Richard Lugner den Besuch von Schauspielerin Jane Fonda zu etwas Besonderem machen. „2007 war Fonda schon einmal in Wien und besuchte die Secession und das Belvedere“, erklärt Lugner. Ein Kulturprogramm, das Mörtel noch toppen möchte. So plant er für ihren rund 72-stündigen Wien-Aufenthalt unter anderem einen Besuch im Kunsthistorischen Museum und in der Albertina.

Fonda muss bis Mitternacht am Ball bleiben

Termine. Wann genau die zweifache Oscar-Preisträgerin kommt, steht noch nicht fest – Lugner rechnet damit, dass sie mit ihrer Entourage, bestehend aus drei Freundinnen, bereits am Montag, den 13. Februar landet. Die große Pressekonferenz im Lugner-­Kino steht für Mittwoch um 12 Uhr am Programm, bevor Fonda um 13 Uhr Autogramme in der Lugner City schreiben wird.

Am 16. Februar, dem Tag des Opernballs, präsentiert sich Fonda um 18.30 Uhr im Ballkleid der Presse, danach steht ein privates Dinner mit Mörtel und Familie im Grand Hotel am Plan. Kurz nach 21 Uhr wird Lugner seine Loge Nummer 9 links im Parterre mit seinem Stargast beziehen. Laut Vertrag muss Fonda bis Mitternacht am Ball bleiben. Ob sich ein Tänzchen mit Mörtel ausgeht, wird sich zeigen.