Naschenweng: ''So wird mein erster Opernball''

Normal wirbelt sie durch die Charts und über die Konzertbühnen. Jetzt tanzt Melissa Naschenweng erstmals am Opernball an. Der Talk.

ÖSTERREICH: Was erwarten Sie vom Opernball?



Melissa Naschenweng: Das Schöne ist, dass ich überhaupt keine Erwartungen habe. Ich habe gehört, dass das wunderschön sein soll und deshalb probiere ich es jetzt einmal aus. Auch weil ich damit meinem Papa einen Herzenswunsch erfüllen kann. Ich werde mir mein ganz eigenes Bild machen und vielleicht entsteht da ja sogar eine Songidee.

ÖSTERREICH: Was werden Sie am Ball tragen?



Naschenweng: Ich weiß es wirklich noch nicht. Ich probiere noch drei verschiedene Kleider und werde mich spontan entscheiden. Ich bin wohl die einzige Frau, die auf den Opernball geht und selbst ein paar Stunden vorher noch nicht weiß, was sie dafür anzieht und wie sie aussehen wird. Es muss aber doch auch zu mir passen. Es wird wohl eher schlichter ausfallen.

ÖSTERREICH: Haben Sie bezüglich Farbe oder Design Präferenzen?



Naschenweng: Nein. Ich bin ein ziemlich einfaches Mädchen und bin natürlich auch von vielen Kleidern begeistert. Ich ziehe den Hut vor Frauen die oft solche Kleider tragen. Viele Kleider sind ja furchtbar schwer. Dafür muss man schon ziemlich durchtrainiert sein. Das gilt aber auch für die Männer: So ein Frack ist ja gar nicht so einfach zum anziehen. Ich habe deshalb auch bei der Anprobe jeden Schritt mitgefilmt damit ich heute meinem Papa helfen kann. Für uns Bergbauern-Kindern ist so ein großer Ball gar nicht so leicht (lacht). Da ist man mit einer Lederhose schneller angezogen. Und auch wieder ausgezogen (lacht).

ÖSTERREICH: Wollen Sie am Ball auch Stars wie Jane Fonda treffen?



Naschenweng: Ich weiß gar nicht wer jetzt aller wirklich kommt, gehe dort aber ganz sicher nicht auf Selfie-Jagd. Wenn es zufällig zu einem gemeinsamen Foto kommt, dann gerne. Eigentlich kann ich es ja noch gar nicht fassen, dass ich da dabei bin. Das ist wie ein schöner Traum.

ÖSTERREICH: Werden Sie tanzen?



Naschenweng: Davon gehe ich aus. Ich hoffe dafür ist auch genug Platz. Ich habe ja in der Hauptschule einen Tanzkurs gemacht und hoffe, dass diese Schritte für den Opernball reichen.

ÖSTERREICH: Wie lang wollen Sie am Ball bleiben?



Naschenweng: Ich werde sicher nicht die erste sein, die nach Hause geht. Aber schauen wir mal wann der Papa sagt, dass ich schlafen gehen muss. (lacht) Der ist ja mein Aufpasser.