Opernball-Aus für Alfons Haider im ORF

Andi Knoll führt dieses Jahr neben Mirjam Weichselbraun für den ORF durch den Ballabend.

Am 16. Februar heißt es wieder „Alles Walzer“ in der Wiener Staatsoper. Nach zweijähriger Corona-Pause findet der Opernball wieder statt. Am Montag werden alle Neuerungen und das künstlerische Eröffnungsprogramm, erstmals unter dem neuen Opern-Direktor Bogdan Roscic, vorgestellt.

Dabei kommt es zu einem echten Paukenschlag: Alfons Haider wird dieses Jahr nicht durch den Abend führen - für ihn übernimmt Andi Knoll. Neu sind auch die "Zeit im Bild"-Anchors Nadja Bernhard und Tarek Leitner, die Interviews in der Mittelloge führen werden.

„Der Opernball ist zurück – das ist eine erfreuliche Nachricht für die Ballbesucherinnen und -besucher, aber auch für die Zuseherinnen und Zuseher, die via ORF 2 live dabei sein werden. Uns ist allerdings sehr bewusst, dass die Zeiten herausfordernd sind, oft wenig Anlass zur Freude geben und dieser Opernball daher kein Opernball wie jeder andere ist, was sich auch in der Auswahl der ORF-Moderatorinnen und -Moderatoren widerspiegelt," so ORF-Generaldirektor Roland Weißmann.