× Opernball: So freizügig kleiden sich die Promi-Ladys

Nach zwei Jahren Pause wollen die Promi-Damen am Opernball zeigen, was sie haben.

Ist der Opernball heuer so freizügig wie... schon lange nicht mehr? Die anwesenden Promidamen haben sich mächtig in Schale geworfen und zeigen, was sie haben.

Dabei ist weniger eindeutig mehr... Ob hoher Beinschlitz, tiefer Rückenausschnitt oder Transparenz - beim Opernball geht es heiß her...

Glänzend

Lili Paul Roncalli in einem roten Design, das tiefe Einblicke gewährt.

Entzücken

Moderatorin und Designerin Silvia Schneider mit tiefem Rückenausschnitt

Zart

Barbara Meier in einem Hauch von nichts, Federn und Pailletten.

Durchscheinend

Angelika Rosam in eleganter, sexy schwarzer Robe