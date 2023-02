Promis, Politik & Proteste am Opernball

Nach Corona-Pause wurde das Ball-Comeback zum wahren Revival: Top-Quoten im TV, viel Getuschel und Gekuschel bei den Promis. Fazit: Gelungen!

Andrang. Bis auf Oscar-Star Jane Fonda und Chris Noth fehlten an diesem Abend vielleicht die großen Hollywood-Namen. Dafür feierte aber die heimische Prominenz und Politik umso ausgelassener das Comeback. Die zwei Jahre Pause wegen Corona tat dem Society-Highlight gut.

Auch im ORF waren – trotz einiger Pannen der neuen Moderatoren wie Tarek Leitner – knapp 1,5 Millionen Seher dabei. Die beste Quote seit 2017.

Debütanten. Am Ball der Bälle gab es aber auch einige Debüts, die gelangen: Absoluter Hingucker des Abends war Lili Paul-Roncalli in ihrer roten Glitzer-Robe. Nur die Models Nadine Mirada und Barbara Meier konnten bei so viel Glamour mithalten. Schlagerstar Melissa Naschenweng bezauberte als Prinzessin („Komme wieder“). Und Kanzler Karl Nehammer genoss bis nach zwei Uhr früh sein erstes Ball-Erlebnis. „Er blieb länger als geplant“, so seine Sprecherin zu ÖSTERREICH.

© Getty ×

Lili Paul-Roncalli

© Andreas Tischler / Vienna Press ×

Melissa Naschenweng

© Andreas Tischler / Vienna Press ×

Nadine Mirada



Nur Bogdan Roscic, der als Operndirektor mit seinem neuen Komitee rund um Kristall-Lady Nadja Swarovski und Gastronomin Birgit Reitbauer erstmals Ball-Gastgeber war, gestand: „Ich bin angespannt.“ Entspannt gab sich da schon Nobelpreisträger Anton Zeilinger.

Bussi für Präsident. Am herzlichsten ging es wohl in der Loge von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Jane Fonda zu. Sie busselte das Staatsoberhaupt für seine „grüne Seele“ glatt ab, umarmte Ehefrau Doris Schmidauer. Da verzieh ihr auch Gastgeber Richard Lugner, dass sie gleich danach (genervt vom Medienrummel) fünf Minuten vor Vertragsende die Oper verließ.

© HBF/Lechner ×

Jane Fonda und Richard Lugner beim Präsidenten-Paar

© Andreas Tischler / Vienna Press ×

Patricia Schalko mit Tassilo Wallentin und Chris Noth

Paarlauf. Gekuschelt wurde auch am Parkett: Silvia Schneider zeigte sich mit dem irischen Musiker Jamie Harrison ganz verliebt. Für Ex-ORF-Boss Alexander Wrabetz gab’s ein Bussi von Neo-Liebe Leona König. Neben Chris Noth „outeten“ sich Milliardärs-Ex Patricia Schalko und Präsidentschaftskandidat Tassilo Wallentin als Paar. Der scheidende Siemens-Chef Wolfgang Hesoun tanzte mit neuer Gefährtin Nadja Mader.

Dancing Queen war wie immer Ex-Ball-Organisatorin Desirée Treichl-Stürgkh mit Ehemann Andreas Treichl. Gut möglich, dass sie bis Ballschluss um fünf Uhr ausgelassen tanzten.