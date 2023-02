So lief die Opernball-Generalprobe

Die erste Feuerprobe ist überstanden: Unter großem Applaus zeigten die Protagonisten des Wiener Opernballes bei der traditionell komplett ausverkauften Generalprobe am Mittwochabend, was die 5.150 Besucher bei der Eröffnung des Festes am Donnerstag erwartet.

Unter den Künstlerinnen und Künstlern ist auch die Tochter von Direktor Bogdan Roščić, die im Kinderchor der Staatsoper singt. Für Roščić ist es bekanntermaßen sein erster Opernball. "Ich freue mich natürlich besonders auf das Eröffnungsprogramm", sagte er gegenüber der APA. Auch durch sein Mitwirken ist vor allem der Nachwuchs der Staatsoper in den Mittelpunkt gerückt. So zeigt anfangs die Ballettakademie den "Tarantel-Galopp" von Joseph Lanner, später folgt "Eljen a Magyar!" von Johann Strauss (Sohn) gesungen von den Kindern der Opernschule, bei der auch die Tochter des Direktors mitwirkt. Die Liebe zur klassischen Musik ist in der Familie übrigens nicht ganz gleichmäßig verteilt. "Meinen jüngeren Sohn würden keine zehn Pferde herbringen, der ältere kommt mit", erklärte Roščić. © APA × © APA × Zum Ball selbst hat der Direktor ein pragmatisches Verhältnis: Er sehe natürlich das große Medienspektakel, trotzdem müsse sich der Opernball "nicht gleich mit der Oscar-Verleihung messen". Bleiben wird der Direktor, der von seiner Frau begleitet wird, jedenfalls bis zum Ende um 5.00 Uhr. Jane Fonda: Oper von OMV gesponsert Kein Verständnis zeigte Roščić für die Kritik von Richard Lugners Ballgast, der Schauspielerin und Klimaschützerin Jane Fonda, dass die Oper von der OMV gesponsert wird. Er respektiere Fonda zwar in ihren verschiedensten Rollen, doch sei die Oper " ja keine Petro-Dollar-Waschmaschine". Keine Kritik dürfte es an der Eröffnung geben, die ganz im Zeichen von hundert Jahren Wiener Tanzmusik und Operette steht. Staatsballettdirektor Martin Schläpfer hat etwa zur Musik von Johann Strauß' unsterblichem Walzer "Wiener Blut" eine neue Choreografie gestaltet, die beim Ball ihre Uraufführung feiert. Auch die Starsänger schwelgen in feinster (Wein)-Seligkeit. Zuerst donnert Tenor Andreas Schager gemeinsam mit seiner Ehefrau, der Geigerin Lidia Bach, "Freunde, das Leben ist lebenswert" aus "Giuditta" von Franz Lehár durch die Oper. Dann folgt die finnische Sängerin Camilla Nylund mit dem "Vilja-Lied" aus "Die lustige Witwe", ebenfalls von Franz Lehár. Gemeinsam lassen sie dann "Zwei Herzen im Dreivierteltakt" von Robert Stolz schlagen. Einziger Exot unter all den Österreichern ist Frédéric Chopin, unter dessen "Polonaise A-Dur, op. 40 Nr. 1" die Debütantinnen und Debütanten einziehen. Auch hier verlief die Generalprobe erfreulich. "Perfekt vorbereitet", urteilte Maria Santner, die mit der Tanzschule Santner für die Geschicke der Jungdamen und -herren verantwortlich ist. Lesen Sie auch Opernball: Die ersten Bilder der Generalprobe Einen Tag vor der großen Eröffnung wurde noch fleißig geprobt. ÖSTERREICH und oe24 waren dabei.

