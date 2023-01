ORF-Star riecht an Schokolade: Video geht viral

Mit ihrem Schoko-Schnüffel-Video auf TikTok hat Moderatorin Martina Kaiser offenbar einen Nerv getroffen. Der kurze Clip knackt bald die 10-Millionen-Marke.

EuroMillionen-Moderatorin Martina Kaiser ist jetzt auch eine Instagram-Berühmtheit: Ihr Schoko-Schnüffel-Video ging viral. Bis Montag hatte der kurze Clip fast 10 Millionen Aufrufe. Die 52-Jährige erklärt darin, welchen Trick sie anwendet, um ihren Neujahrsvorsatz, keine Süßigkeiten mehr zu essen, treu bleiben kann:

Verlangen nach Süßigkeiten austricksen

Vor ihr am Tisch steht eine Schüssel voller Gemüse. Während der ORF-Star einen Bissen vom gesunden Brokkoli macht, schnüffelt die immer wieder an einer Tafel Schokolade. So will sie ihr Verlangen nach Süßigkeiten stillen und trotzdem nur gesundes essen. "#newyearsresolution #diet #comedy", schreibt Kaiser zu dem Clip und begeistert mit der Aufnahme Millionen von TikTok-Usern.

"Wenn ich morgen die 10 M knacke, werde ich mal verraten, was tatsächlich mit der angeschnüffelten Schokolade passiert ist ...", kündigt sie mit einem lachenden Smiley auf Instagram an.