× »O’zapft is« für Austro-Prominenz

Nicht nur ganz Deutschland ist zurzeit im Bann des legendären Oktoberfests.

Rot-Weiß-Rot. Seit Samstag ist in München wieder Tracht angesagt. Beim Eröffnungswochenende des Oktoberfests tummelten sich in gewohnter Manier auch wieder zahlreiche Promis in den Festzelten.

Darunter auch viele heimische VIPs, die sich eine Maß Bier um rund 13 Euro nicht entgehen lassen wollten. Allen voran war einmal mehr das Käfer-Zelt der Hotspot für die Dirndl-Society. Die Gästeliste reichte dabei von Kristall-Girlie Victoria Swarovski über TV-Beauty Amira Pocher bis hin zu Unternehmerin und Wiesn-Stammgast Kathi Stumpf.

Kathi Stumpf und Alexander Beza auf der Wiesn

Verena Kerth mit ihrer neuen Liebe Marc Terenzi

Oliver Pocher mit Ex Sandy Meyer-Wölden

Gemma Lugner. Ein Pflichttermin natürlich auch für Richard Lugner, der gleich mit zwei Damen anreiste. Neben Ex-Frau Christina war auch Goldfisch mit an Bord. Gefeiert wurde nach einem Treffen mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz im Hacker-Festzelt.

Mörtel-Mania Richard Lugner mit „Goldfisch“ Andre