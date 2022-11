Philippa Strache: Ihr Scheidungs-Ultimatum

Philippa fordert: Volles Schuldeingeständnis, alleiniges Sorgerecht für sie und lebenslangen Unterhaltsanspruch.

Scheidung. Am 30. November ist die erste Verhandlung in der Causa Strache. HC Strache will einen Rosenkrieg vermeiden und schon vorher einen Vergleich. Philippa fordert aber beinhart: Volles Schuldeingeständnis, alleiniges Sorgerecht für sie und lebenslangen Unterhaltsanspruch. Strache kontert, er sei pleite.

»Acht-Augen-Aussprache« vor Prozess am 30. 11.

Angebot. Nur noch drei Wochen bis zum Scheidungs-Prozess des Jahres in der Causa Strache – und für HC Strache wird es immer enger.

Für diese Woche hat die Vertreterin von Philippa Strache, Wiens beste Scheidungs-Anwältin Kristina Venturini, an HC Strache und seinen Anwalt das Angebot für eine „Acht-Augen-Aussprache“ erneuert: Philippa, HC und ihre beiden Rechtsvertreter sollen – endlich – an einen Tisch, um einen Rosenkrieg und eine Schlammschlacht bei der Verhandlung am 30. November in Klosterneuburg zu vermeiden.

Philippas Anwältin, Kristina Venturini

Kristina Venturini betont aber: „Ich habe von vornherein klargemacht, dass für Philippa Strache eine vergleichsweise Regelung nur in Frage kommt, wenn Strache klar das alleinige Verschulden, das alleinige Sorgerecht für Philippa und einen lebenslangen Unterhaltsanspruch für Philippa und den gemeinsamen Sohn anerkennt. Das ist die Voraussetzung für Treffen und Vergleich.“

Venturini appelliert an die Gegenseite: „Herr Strache soll seinen wahren, hoffentlich guten Charakter zeigen und ohne lange zu diskutieren sein Verschulden am Scheitern dieser Ehe anerkennen. Er wusste ganz genau, dass er kurz vor der Eheschließung mit Philippa ein uneheliches Kind mit einer verheirateten Frau gezeugt hat, aber er hat ihr das bewusst verschwiegen.“

Strache: Pleite wegen hoher Anwaltskosten

Drama. Und Venturini weiter: „Für Philippa ist völlig klar, dass sie HC Strache nie geheiratet hätte, wenn sie von diesem gerade gezeugten unehelichen Kind gewusst hätte – es hätte diese Ehe definitiv nie gegeben!“

Für HC Strache ist die Scheidung von Philippa ein Drama. Er verliert nicht nur jedes Sorgerecht für seinen Sohn, sondern er steht auch vor dem Privat-Konkurs. Strache ist derzeit ein echtes Justiz-Opfer: Er wurde bereits in drei Verfahren, in denen ihn die WKStA wegen angeblicher Korruption als Beschuldigten unter Feuer nahm, eindeutig frei gesprochen – muss aber trotzdem Anwaltskosten in Höhe von mehr als 300.000 Euro zahlen.

HC Strache: „Ich kann mir keinen Anwalt mehr leisten!“ Darauf Venturini: „Umso besser – er braucht nur sein alleiniges Verschulden anerkennen und ist in der ersten Verhandlung kostengünstig geschieden!“

Strache-Geliebte soll in den Zeugenstand

Und wenn nicht? Venturini: „Dann wird‘s natürlich heftig. Dann werden wir darauf bestehen, dass sowohl die Mutter seiner außerehelichen Tochter als auch deren ehemaliger Ehemann als Zeugen vor Gericht aussagen und dann werden wir auch alle anderen Ehe-Verfehlungen auf den Tisch legen. Es gibt ja ein sehr umfangreiches Geständnis von HC Strache gegenüber Philippa, das vorliegt.“

Peinlich und teuer für HC Strache: Der Ex-Ehemann der Frau, mit der er die außereheliche Tochter hat, klagt ihn nun auch auf Unterhalt für dieses Kind – zumindest 500 Euro pro Monat, rückwirkend mehr als 30.000 Euro. Weitere 500 Euro pro Monat müsste er nach der Scheidung für den gemeinsamen Sohn mit Philippa zahlen.

Anwältin: 36 % Unterhalt von seinem Einkommen

Und wie viel kostet ihn der lebenslange Unterhaltsanspruch für Philippa? Star-Anwältin Venturini: „Da wird derzeit nicht viel zu holen sein, weil er angeblich weniger verdient als seine Frau. Aber sobald er wieder ordentlich im Verdienen ist – was wir ihm ja alle wünschen – zahlt er 36 Prozent von seinem Einkommen.“