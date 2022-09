Rätsel um neue Wohnung: Netrebko ist zurück in Wien

Anna Netrebko sollte gestern in Wien auf der Bühne stehen. Zuvor feierte sie.

Heimat. Den Sommer verbrachte Operndiva Anna Netrebko hauptsächlich in Italien. Jetzt ist sie nach Wien zurückgekehrt und sorgt gleich für neue Rätsel. Eigentlich hieß es, Netrebko würde eine neue Wohnung beziehen, doch auf Instagram postete sie Bilder von einer Aperol-Party, die noch in ihrem alten Penthouse stattfand. 3,9 Millionen Euro will die Operndiva dafür. Da muss sich erst einmal ein Käufer finden.

Arbeit. Obwohl umstritten, soll Netrebko heute auch wieder in Wien auf der Bühne stehen. Als Mimì in Puccinis La Bohème. Im letzten halben Jahr sorgte Anna immer wieder für Negativschlagzeilen.