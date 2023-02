''Gutmenschen'': Lugner schießt gegen Promis

''Das sind alles Gutmenschen. Das Beste ist, es bleibt für dich selbst über.''

Wien. "Ich spende wenig", verriet Baumeister Richard Lugner (90) im "Bei Budgen"-Interview in der Sendung "Wien heute". "Aber ich unterstütze eine Menge Leute: Ich bin ein Sponsor der Oper, der Salzburger Festspiele, von Mörbisch und unterstütze die Vienna", sagt er.

Lugner könne Forderungen nach anlassbezogenen Spenden oder Spendenprojekt wie von manchen Society-Kollegen könne er nicht nachvollziehen: "Das sind alles Gutmenschen. Das Beste ist, es bleibt für dich selbst über."

Jane Fonda kommt mit Freundin nach Wien

Der Baumeister steckt derzeit mitten in den Vorbereitungen für den Opernball. Über verrät über seinen diesjährigen Opernball-Stargast, dass Jane Fonda mit einer Freundin, die auch Managerin ist, nach Wien komme. Gebucht seien Suiten im Grand Hotel, mit Verbindungstür. "Sie ist derzeit in New York, weil sie Angst vor dem Jetlag hat. Von New York gibt es weniger Jetlag als von Los Angeles", so Lugner.

Ob Jane Fonda dann um Mitternacht "Good bye" sagt? "Das wissen wir noch nicht. Ihr Vertrag endet um Mitternacht, aber manche sind bis 2 auch geblieben." Zu Jane Fondas angeblichen extravaganten „Sonderwünschen“ kann er allerdings nicht viel sagen: „Wir wissen nur, dass sie ein Kulturprogramm hat. Das andere hängt eher mit der Agentur zusammen“, so Lugner.

Über die Preise für die Engagements seiner Star-Gäste verrät Lugner nichts. Versprochen hat der Baumeister auch sein Englisch aufzubessern. "Das ist mir leider nicht gelungen."