Hollywood-Star entwischte Lugner ins Museum

Bei ihrer Ankunft zeigte Jane Fonda Lugner bereits ihre kalte Schulter.

Mühsam. Ein bisschen früher als geplant landete Jane Fonda heute kurz nach 8 Uhr in Wien – oe24 berichtete. Lugners Opernball-Stargast trug FFP2-Maske und zeigte sich fotoscheu. Ein Leser konnte dennoch ein paar Fotos ihrer Ankunft schießen. Nachdem ihre Maskenbildnerin erst am Mittwoch ankommt, wollte sie keinen Fototermin absolvieren. "Sie will so lange alles ohne mich machen", sagte Lugner.

Die bereitgestellte Limousine verweigerte Fonda. Auch einen weiteren Wagen wollte der Kultstar ("Barbarella") nicht. Sie entschied sich kurzerhand für Richard Lugners BMW und so musste "Mörtel" mit Sekretärin umsteigen.

© privat Jane Fonda verweigerte die Limousine und stieg in Lugners BMW ein ×

"Sie wollte als Klimaaktivistin nicht mit der Limo fahren", so Lugner. Vor dem Grand Hotel seien Klimaaktivisten gewesen, die auf Fonda warteten – sie verschwand in der Tiefgarage.

Museum. Später stahl sich die kulturaffine Fonda still und leise davon und ging ins Leopold-Museum, wo sie mit Direktor Hans-Peter Wipplinger posierte – diesmal ganz ohne Maske. Am Dienstag sollen weitere Museumsbesuche folgen.

Erst morgen Mittwoch (15. 2.) steht um 12 Uhr die große Pressekonferenz im Lugner Kino an.