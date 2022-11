Lugner: So war mein kleiner Bruder

Baumeister Richard Lugner trauert um ein wichtiges ­Familienmitglied.

Zeiten. Vor einer Woche schloss Richard Lugners (90) Bruder Roland mit 88 Jahren seine Augen für ­immer. Für den Baumeister ein großer Verlust, denn die beiden seien sich sehr nahe gestanden. Im Gespräch mit ÖSTERREICH erzählt er ein paar Schmankerln aus der gemeinsamen Zeit. „Zu Weihnachten 1956 wünschte sich mein Bruder einen Regenschirm, also bekamen wir zwei.“

© privat ×

Weihnachten: Roland Lugner im Jahr 1956



Bis zur Pensionierung habe Roland in Richard Lugners Baufirma als Polier gearbeitet. „Er lebte in Breitenfurt, wo meine Eltern 1929 einen 2.000 Quadratmeter großen Grund gekauft haben. Dieses Grundstück wurde brüderlich geteilt. Ich wohnte am Nachbargrundstück in einem Wochenendhaus bis 1993.“ Sein Bruder sei eher öffentlichkeitsscheu gewesen, habe sich lieber um Frau und Tochter gekümmert.

© privat ×

Richard und Roland Lugner mit ihrer Mama Leopoldine



© privat ×

Roland und Richard Lugner rangelten gerne miteinander



Abschied. Am Montag (28. November) soll die Aufbahrung in Breitenfurt stattfinden, danach gibt es eine Feuerbestattung im engsten Kreis der Familie.