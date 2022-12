× Lugner sucht unbekannte Schönheit

Eine Begegnung geht ''Mörtel'' nicht aus dem Kopf: Richard Lugner sucht nach einer Dame, die er auf der Kärntner Straße traf.

Hoffnung. Eine verpasste Gelegenheit lässt Richard Lugner jetzt auf die Reichweite von ÖSTERREICH hoffen. „Mich hat am Freitag (23.12.) um circa 17 Uhr eine Dame auf der Äußeren Kärntner Straße um ein Foto gebeten und da sprühten innerlich die Funken“, erzählt der Baumeister. Er habe sie gehen lassen, ohne nach ihrem Namen zu fragen und ­wolle nun alles tun, um die Unbekannte zu finden. „Vielleicht meldet sie sich ja bei ÖSTERREICH“, gibt er sich hoffnungsvoll.

Kontakt. Damit sind die Leser aufgefordert, die Dame für Richard Lugner ausfindig zu machen. Sollten Sie selbst die Unbekannte sein oder wissen, wer sie sein könnte, wenden Sie sich bitte per Mail an richard.lugner@lugner.at. „Es wäre wirklich sehr nett, wenn sie sich meldet“, sagt Lugner verträumt. Ein Foto von seinem Outfit, welches er an besagtem Tag anhatte, ließ er der Redaktion ebenso zukommen. Falls sich die Dame melden sollte, muss sie sich aber dennoch gedulden, denn Lugner landete gestern mit Tochter Jacqueline auf den Malediven.

Lugner entspannt auf den Malediven