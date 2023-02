Robbie: Seelenstrip vor Wien-Konzert

Robbie Williams bedankte sich bei Amsterdam-Konzert bei seinen Fans.

Beichte. „Über die Jahre tauchte ich tief in psychische Erkrankungen ein und hatte ein Problem damit, einfach nur Mensch zu sein“ – diese Worte richtete Popstar Robbie Williams bei seiner Show in Amsterdam an seine Fans und offenbarte seine Probleme der letzten Jahre. „2006 zog ich mich aus dem Musikgeschäft zurück. Auch wenn ich heute noch immer hier bin, habe ich mich damals für drei Jahre zurückgezogen. Ich saß nur auf der Couch, aß Chips und Donuts. Ich ließ mir einen Bart wachsen und sah wie ein Serienmörder aus. Ich bekam Agoraphobie (Anm.: Angst vor Menschenmassen ohne Fluchtmöglichkeit) und verließ mein Haus nicht mehr“, so Robbie weiter. Sogar Selbstmordgedanken plagten Robbie damals. „Ohne meine Frau, meine Kinder und euch – meine Fans, wäre ich heute nicht mehr hier.“

Austro-Show. Dass er noch hier ist, wird Robbie am 16. und 17. März auch in Wien zeigen. Dann wird der Megastar die Wiener Stadthalle rocken.