Sarah Connor verletzt sich beim Skifahren in Obertauern

Die Sängerin hat sich den Start in das neue Jahr 2023 sicherlich anders vorgestellt.

Sängerin Sarah Connor (42) hat sich beim Skiurlaub in Obertauern am Bein verletzt. Sie habe versehentlich die falsche Piste (eine rote) genommen, wie ihre Tochter Summer Terenzi (16) verriet. In ihrer Instagram-Story zog die 16-Jährige ihre Mutter mit deren Verletzung auf: "Warum erzählst du uns nicht mal, was das da ist an deinem Bein?", fragte sie ihre Mama frech. Die antwortete: "Meine Schiene meinst du?"

Weil ihre Tochter die News in ihrer Story ohnehin schon publik gemacht hatte, erzählte Sarah Connor auch gleich noch, welche Diagnose sie von ihren behandelnden Ärzten bekam: "Mein Kreuzband ist gerissen, mein Meniskus und mein Innenband im Knie habe ich mir angerissen."

Sarah Connor: "Wir genießen unsere Auszeit"

Wenige Stunden davor postete sie bei Instagram ein paar Selfies von sich, Ehemann Florian Fischer (48) und den Kindern im Schnee. "Guten Rutsch von Herzen, ihr lieben Seelen! Wir genießen unsere Auszeit im Schnee in Obertauern! Weil‘s beim Ski-Opening-Konzert so schön war, sind wir ganz spontan nochmal zurückgekommen! Endlich Family Time", schrieb sie dazu.

Sarah Connor scheint trotz des Unfalls noch immer mit ihrer Familie lachen zu können und genießt den Schnee-Urlaub ab jetzt auch ohne Skier unter den Füßen.