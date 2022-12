Stermann & Grissemann sagen Show ab

Christoph Grissemann und Dirk Stermann müssen in ihren mehr als 15 Jahren als Gastgeber der Late-Night-Satire-Sendung ''Willkommen Österreich'' erstmals krankheitsbedingt passen.

"Es ist eine Weihnachtsüberraschung der anderen Art! Stermann und Grissemann haben "Willkommen Österreich" in allen möglichen körperlichen und seelischen Zuständen moderiert, aber es war in den mehr als 15 Jahren seit Sendungsbeginn nie so schlimm, dass sie eine Sendung absagen mussten. Jetzt ist es leider so weit", schreiben die Moderatoren der Late-Night-Satire-Sendung auf Facebook.

Ersatzprogramm

Die beiden Kabarettisten haben aber vorgesorgt und für den Ernstfall bereits vor zwei Jahren eine Sondersendung voraufgezeichnet. Diese wird nun am Dienstag um 21.50 Uhr ausgestrahlt. Zu sehen gibt es dabei laut einer ORF-Aussendung die "besten Zuspieler aus mehr als zehn Jahren Sendungsgeschichte" und die Hintergründe des Ausfalls. Angekündigt ist etwa ein Wiedersehen mit den "Fischers", der "Willkommen Österreich"-Version von "Andi und Alex" und eine Spezialversion von "Soko Donau". Auch ein Werbeblock der speziellen Art und Michael Ostrowski, "der seit 15 Jahren jede Woche bereit steht, falls einem der beiden Moderatoren während der Aufzeichnung etwas passieren sollte", sind eingeplant.