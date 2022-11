Strache-Scheidung wird vertagt

Morgen um 9 Uhr früh sollte die Scheidung eigentlich unter Dach und Fach gebracht werden. Jetzt wurde der Termin vertagt, bestätigt Philippa's Anwältin Kristina Venturini ÖSTERREICH.

„Wir feilen noch an ein paar Dingen“, so die Star-Anwältin zu ÖSTERRREICH. Ein neuer Termin soll morgen bekanntgegeben werden.

Etwas über sechs Jahre hielt die Ehe zwischen dem einstigen Polit-Traumpaar, ehe die Ibiza-Affäre, Korruptionsvorwürfe und sein uneheliches Kind die Ehe unüberbrückbar zerrütteten. Dennoch deutet alles auf eine einvernehmliche Scheidung hin. Philippa möchte auf ihre Unterhaltszahlungen verzichten, HC auf die Obsorge für den gemeinsamen Sohn.

Getrennt. Auch der bis dato gemeinsame Wohnsitz in Klosterneuburg wird aufgegeben. Der Mietvertrag soll Ende November auslaufen und beide Parteien bereits neue Immobilien bezogen haben. So soll H.-C. eine Wohnung in Wien beziehen und Philippa zukünftig in einem Haus im Bezirk Mödling wohnen. Wann genau das wohl letzte Kapitel der Strache-Trennung endet kann sich nur mehr um Tage handeln.