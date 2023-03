Swarovski & Mateschitz: Gerda Rogers analysiert das Traumpaar

Ob die Beziehung von Swarovski und Mateschitz unter einem guten Stern steht, weiß Gerda Rogers.

Ausblick. Wenn es um die Liebe und die Sterne geht, kennt sich keine besser aus als Astro-Lady Gerda Rogers. Für ÖSTERREICH nahm sie das junge Paar unter die Lupe. „Mark Mateschitz ist Stier und ein sehr zurückgezogener Mensch. Sein Jupiter steht in der Venus, was ihm momentan ein Liebes-Hoch beschert“, so Rogers über den Red-Bull-Erben.

„Victoria Swarovski hat ihre Venus und ihren Mond genau in seinem Mond, was ihr unwahrscheinlich starke Liebesgefühle beschert“, sieht Rogers. Aber: „Es dürfte nicht von Dauer sein“, meint die Expertin abschließend.