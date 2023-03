Swarovski und Mateschitz: In Kitz traf sie der Liebes-Blitz

Victoria Swarovski und Mark Mateschitz. Die geheimen Fotos rund ums erste Date.

Herzbeben. Sexy Show im verboten-knappen grünen Fransenkleid. Victoria Swarovski (29) setzte sich am Freitag bei Let’s Dance wieder verführerisch in Pose. Auch mit neckischen Backstage-Fotos. Eine heiße Erotik-Show passend zu den heißen Gerüchten. Nach der Trennung von Ehmann Werner Münz (46) soll nun Red Bull-Erbe Mark Mateschitz (30), der einzige Sohn von im Oktober an Krebs verstorbenen Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, ihr Herz erobert haben.

Kitz. Gefunkt hat es wohl schon Mitte Jänner beim Hahnenkam-Rennen in Kitzbühel. Da glänzte Swarovski ja u.a. beim „Charity Race“. Das wurde ja heuer erstmals von Mark Mateschitz organisiert. Laut Informationen der Bild-Zeitung war sie auf Einladung von Red Bull dabei.

Pläne. Danach soll man sich im VIP-Zelt näher gekommen sein. Knapp vier Wochen später gab Victoria eher überraschend das Ehe-Aus bekannt. Seither sind sie und Matteschitz junior jedenfalls laut Insidern „ein fixes Paar“ - mit Weekend- und Urlaubs-Plänen.

Geheim. Gemeinsame Fotos: Fehlanzeige! Mark Mateschitz, der auch schon Patricia Kaiser oder Andrea Schlager erobert haben soll, meidet das Rampenlich noch mehr als sein Vater. Zuletzt wurde der reichste Österreicher (26 Milliarden Euro schwer!) beim Europa-League-Spiel zwischen Salzburg und Roma im Stadion gesichtet.