Termine abgesagt! Weiterhin Sorge um Lugner

Richard Lugner kämpft noch immer mit einer schweren Bronchitis

Es hätte ein beschwingter Abend mit Bambi, Kolibri und Wildsau werden sollen, den Richard Lugner am Zuckerbäckerball in der Wiener Hofburg feiern wollte. Doch einmal mehr macht Mörtel ­seine Gesundheit einen Strich durch die Rechnung. „Ich konnte mich auch auf den Malediven nicht auskurieren. Das muss ich jetzt machen. Den Zuckerbäckerball und den Berliner Presseball am Samstag habe ich abgesagt. Ich ­möchte für meine Opernball-Pressekonferenz am 26. Jänner fit sein“, so Mörtel zu oe24.

Seinen Traumurlaub im Inselparadies konnte er schon nicht genießen: "Ich war nur einmal im Wasser." Zu Silvester trank er Cocktails, vielleicht nicht die beste Idee, um gesund zu werden. Bleibt ihm nur zu wünschen, dass er sich schnell auskuriert und bis zur Pressekonferenz wieder ganz der Alte ist.