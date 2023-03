Versteckspiel um Kern und Altenberger

Die Liebes-Gerüchte um die Schauspielerin und den Ex-Kanzler reißen nicht ab.

Umtriebig. Seit seiner Scheidung von Eva Steinberger zählt Ex-Bundeskanzler Christian Kern zu den begehrtesten Junggesellen des Landes. Im letzten Jahr wurde Kern öfter mit Schauspielerin und Dancing Star Edita Malovcic gesichtet und soll danach bis vor Kurzem mit Ex-Model Krisztina Cerny liiert gewesen sein und mit ihr auch den Jahreswechsel verbracht haben.

Liebes-Gerüchte. Jetzt soll angeblich Schauspiel-Star Verena Altenberger die Herz-Dame von Kern sein. Auf Twitter macht er ihr Komplimente – sie verteilt Herzen auf seine Postings in den sozialen Netzwerken. Vor Kurzem wurden die beiden bei einem romantischen Dinner in Sepp Schellhorns Seehof im salzburgerischen Goldegg gesichtet. Davor waren sie gemeinsam langlaufen.

Kommentieren will keiner der beiden die angebliche Beziehung. „Ich habe in der Vergangenheit nicht über mein Beziehungsleben gesprochen und werde das auch in Zukunft so halten“, meinte die Schauspielerin zu ÖSTERREICH bei ihrer Filmpremiere am Dienstag, bei der auch Christian Kern auf der Gästeliste stand. Doch um die Gerüchteküche nicht weiter anzukurbeln, blieb Kern der Premiere kurzfristig fern …