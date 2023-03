Versteckspiel um Mateschitz und Swarovski

Am Wochenende gab es heiße Gerüchte um ersten gemeinsamen Auftritt.

Spannend. Die neue angebliche Liebe zwischen TV-Beauty Victoria Swarovski und Red Bull-Erben Mark Mateschitz ist das Society-Thema des Jahres. Nur auf eines Warten Fans und Presse gleichermaßen – der erste gemeinsame Auftritt als Paar in der Öffentlichkeit steht noch aus. Am Wochenende wurde bei Georg Fechters Master Of Dirt-Stuntshow, die erstmals von Red Bull gesponsert wird, heftig getuschelt, da sich Mateschitz persönlich angesagt hatte.

Freitagabend blieb er aus und bewunderte seine neue Liebe Victoria wahrscheinlich lieber im TV, als sie Let’s Dance moderierte. Und auch Samstag fehlte er bei der PS-Show ebenso wie Swarovski. Ein Liebes-Outing steht somit sicher noch länger aus, da Mateschitz das Rampenlicht, das seine Victoria so liebt, genau gar nicht mag...