Victoria Swarovski zeigt nun ihre Liebe zu Mark Mateschitz, nach Liebes-Aus mit Ehemann.

Moderatorin Victoria Swarovski (29) und Red Bull-Erbe Mark Mateschitz (30) im Liebesglück. Nach der Trennung von Ehemann Werner Mürz schwebt Vici wieder auf Wolke sieben!

Funkenflug in Kitz

Bereits im Jänner soll es zwischen ihr und Mark gefunkt haben - beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel. Sie wurde sogar von Red Bull eingeladen; zum "Charity Race" das Mateschitz heuer zum ersten Mal organisierte.

Vici mit Red Bull

Swarovski: Subtile Botschaft

Bislang gab es keine offizielle Bestätigung von den Turteltäubchen, doch Victoria selbst lässt Bilder auf Instagram sprechen. In mehreren Storys zeigte sich die "Let's Dance"-Moderatorin mit einer Red Bull-Dose in der Hand. Swarovski, ganz Marketingprofi, würde so eine Botschaft nicht senden, wenn an den Liebesgerüchten nichts dran wäre...

Mateschitz hält sein Liebesleben geheim