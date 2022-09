Wanda: ''Stadion-Hymne für die Beisln''

Wanda liefern mit »Eine Gang« ihren besten Song. Am 30. September folgt neue CD.

"Ich würde mir wünschen, dass die Nummer so einen Effekt hat wie das Buch Das Parfum von Süskind. Dass man es hört, plötzlich mit wildfremden Menschen schunkelt und wenn der Rausch verflogen ist, sich fragt: "Was habe ich eigentlich gemacht?". Mit dem neuen Hit Eine Gang liefern Wanda heute ihr We Are The Champions. Eine neue Hymne des Austropop!

Hymne. Mit Zeilen wie "Wir san eine Gang und wir halten z'samm. Egal was passiert, wir stehen Mann neben Mann" oder "Wir brauchen uns nicht verstecken" liefern die Strizzi-Rocker einen an Falco angelehnten Party-Song mit hundertprozentiger Mitsing-Garantie. "Das ist wie eine Stadion-Hymne für die Beisln!"

Untergrund. Und ein Song, den Marco Wanda schon seit Jahren in Talon hat: "Das ist ein Fragment eines Musicals und eigentlich einer unserer ältesten Songs: Ich hatte damals ein Konzertalbum im Kopf: Eine Art von West Side Story im Wiener Untergrund." Dank Band-Intimus Der Nino aus Wien wurde der Song jetzt wieder entdeckt. "Es ist sein Lieblingslied. Er hatte wesentlichen Einfluss, dass es jetzt auf die CD kommt."

DNA. Die erscheint am 30. September, thematisiert "natürlich wieder Liebe, Tod und Alkohol" und ist schlicht mit Wanda betitelt: "Alles, was wir je gemacht haben, läuft auf dieser CD zusammen und bildet die definitive Wanda-DNA."