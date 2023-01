Wer ist Lugners geheime Urlaubs-Begleitung?

Der Baumeister wurde im Flieger mit einer unbekannten Schönheit gesichtet

Baumeister Richard Lugner (90) ist wieder gut in Österreich gelandet. Den Malediven-Urlaub konnte er zwar nicht genießen, da er an einer schweren Bronchitis litt, aber wenigstens war er nicht alleine. "Ich konnte nur einmal ins Meer gehen", erzählt Mörtel in Wien angekommen. Im Flieger wurde er mit einer unbekannten Schönheit gesichtet. Sie dürfte seine Urlaubsbegleitung gewesen sein. Auf die Dame angesprochen hüllt sich "Mörtel" in Schweigen. So viel sei verraten: es war nicht seine Tochter Jacqueline, die da an seiner Seite Platz nahm.

© privat Lugner verbrachte die meiste Zeit des Urlaubs im Bett ×

Die Bilder und Videos scheint die mysteriöse Lugner-Liebe ebenfalls für ihn gemacht zu haben. Ob sie den Urlaub mehr genießen konnte, als der Baumeister selbst? Ganz fit ist Lugner leider noch immer nicht. "Ich muss eher die nächsten Tage das Bett hüten." Bis zum Opernball am 16. Februar will der Platzhirsch aber wieder fit sein. Vielleicht lernt die Öffentlichkeit dann ja auch endlich die Unbekannte kennen.