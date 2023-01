× Österreichs Top 10 der Woche

ÖSTERREICH präsentiert Ihnen die heimischen Prominenten der Woche.

Hier die Top Ten:

1. Johanna Mikl-Leitner

© APA/GEORG HOCHMUTH ×

Alles dreht sich an diesem Wochenende um die NÖ-Landeshauptfrau: Schafft sie die 40 % oder stürzt die ÖVP in die Total-Krise ab? oe24.TV informiert Sie dazu am Sonntag ab 8 Uhr früh bis Mitternacht zur Niederösterreich-Wahl.



2. Patricia Neumann

© IBM ×

Die ehemalige IBM-Österreich-Chefin soll den Chefposten von Siemens Österreich übernehmen. Damit wird die 51-Jährige zur mächtigsten Managerin Österreichs. Sie ist in der Technologie-Branche hoch angesehen und bestens vernetzt.



3. Richard Lugner

© TZOe Artner ×

„Mörtel“ sorgt wieder einmal für DEN Stargast am Wiener Opernball: Der Baumeister holt Jane Fonda in seine Loge. Das Blitzlichtgewitter ist ihm damit gewiss. Jetzt muss er bis zum Ball nur noch ganz gesund werden.



4. Alexander Van der Bellen

© APA/Fohringer ×

Der Bundespräsident wurde am Donnerstag feierlich zu seiner zweiten Amtszeit angelobt und legte sich gleich mit FPÖ und Herbert Kickl an.



5. Monika Willi

© Getty ×

Die einzige Österreicherin, die für einen Oscar nominiert ist. Die Tirolerin darf auf einen Goldjungen für besten Schnitt für „Tár“ hoffen.



6. Marcel Hirscher

© Instagram ×

Feiert mit seiner neuen Ski-Marke Van Deer Slalom-Erfolge, sorgte aber wegen Label-Streit mit FIS diese Woche für Schlagzeilen.



7. Juan Amador

© www.kernmayer.com ×

Der Wahl-Wiener Spitzenkoch konnte die drei Michelin-Sterne für sein Lokal „das Amador“ halten – als einziges in ganz Österreich.



8. Udo Landbauer

© APA/HELMUT FOHRINGER ×

Schafft es als Spitzenkandidat, die FPÖ bei der NÖ-Landtagswahl laut Umfragen auf Platz 2 mit einem Plus von 10 % zu katapultieren.



9. Marco Schwarz

© GEPA ×

Beim Nightrace in Schladming rettete der ÖSV-Star die heimische Ehre und holte beim Nacht-RTL vom 14. auf den dritten Platz auf.



10. Felix Kammerer

© Getty ×

Der heimische Jungstar brilliert im deutschen Streaming-Hit „Im Westen nichts Neues“ als Hauptdarsteller – der Film ist Oscar-Favorit.