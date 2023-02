× Österreichs Top 10 der Woche

ÖSTERREICH präsentiert Ihnen die heimischen Prominenten der Woche.

Hier die Top Ten:

1. Adele Neuhauser

© Johannes Kernmayer ×

Am Sonntag feiert Kommissarin Bibi Fellner ihr 30. „Tatort“-Jubiläum. Gemeinsam mit Harald Krassnitzer ermittelt Neuhauser im Fall ­eines jungen Stars einer IT-Firma, der vor seiner Wohnung erstochen wird.



2. Siegfried Meryn

© TZ Oesterreich Reismann Erich ×

Top-Mediziner Siegfried Meryn hat die „Fett-weg-Spritze“ nach Österreich gebracht. Er hat schon mehr als 100 Patienten damit behandelt. Das Beste: Die Schlank-Spritze gibt es sogar auf Rezept.



3. Andreas Prommegger

© GEPA ×

Der Snowbaord-Oldie (42) hat diese Woche im Parallelslalom Gold bei der Weltmeisterschaft in Bakuriani (Georgien) geholt. Damit schaffen die Snowboarder das, was unseren Ski-Stars nicht gelang: eine Gold-Medaille.



4. Christoph Waltz

© Amazon Prime ×

Der Oscar-Gewinner gibt wieder den Bösewicht: In der Amazon-Prime-Serie „The Consultant“ spielt er einen mysteriösen Unternehmensberater.



5. Peter Hanke

© APA/HERBERT PFARRHOFER ×

Wiens Finanz- und Wirtschaftsstadtrat macht vor, wie es geht: Ab April zahlt die Stadt wieder einen 200-Euro-Energiebonus aus.



6. Gerhard Karner

© TZOe MFellner ×

Der Innenminister sorgte für den Lacher der Woche: Das neue Motto der Polizei sei „Kleben und kleben lassen“, verkündete er auf oe24.TV.



7. Victoria Swarovski

© Getty ×

Sie ist ab sofort Österreichs begehrtester Single: Nach Trennung von Ehemann Werner Mürz wird sich die Kristall-Erbin nicht vor Verehrern retten können.



8. Klaus A. Schröder

© TZOe Artner ×

Der Albertina-Direktor bringt Andy Warhol nach Wien. Dieses Wochenende wird ein Ansturm auf die Druckgrafik-Ausstellung erwartet.



9. Gerald Fleischmann

© APA ×

„Mister Message Control“ schafft es mit seinem Buch über politische Kommunikation auf Platz 1 der Beststeller-Liste – vor Prinz Harry.



10. Atil Kutoglu

© TZOe Artner ×

Der Star-Designer lud am Mittwoch zum Charity-Empfang in sein Atelier, um Spenden für die Erdbeben-Opfer in der Türkei zu sammeln.