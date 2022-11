Rihannas Comeback-Show soll zur Film-Doku werden

AppleTV+ sicherte sich die Rechte für die Show der R’n’B-Queen.

Vorfreude. Am 12. Februar ist es so weit und Superstar Rihanna wird beim größten Sport-Event der Welt auf der Bühne stehen. Sie wird im Arizona-State- Farm-Stadion die Halbzeit-Show beim Superbowl bestreiten. Hunderte Millionen Fans werden an den TV-Geräten mit dabei sein. Grund genug für AppleTV+, daraus eine Dokumentation über Rihannas großes Comeback zu machen.

„Rihanna ist eine gewaltige Kraft, mit der man rechnen muss, wenn es um Musik geht, und deshalb hat Apple Millionen bezahlt“, berichtet ein Insider der britischen Zeitung The Sun. Die Doku soll nicht nur die Show selbst, sondern auch die Vorbereitungen und Proben davor zeigen und auch teilweise private Einblicke in ihr Leben als Mutter geben.