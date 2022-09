Robbie: Ayda will noch ein Kind

Robbie Williams bringt morgen seine neue CD. Schon heute öffnet er sein Herz.

Privat. „Ich wollte nie ans Heiraten oder Kinderkriegen denken. Und dann kam Ayda in mein Leben, und alles änderte sich. Ich hätte nie gedacht, dass ich monogam sein kann. Und es eine Frau gibt, die ich wirklich liebe, bewundere und respektiere.“ Im neuen Seitenblicke-Magazin (heute in Ihrer Trafik) öffnet Robbie Williams (48) im Talk zur neuen CD XXV auch sein Herz.

Familie. Seit 17 Jahren ist er mit seiner Ayda (43) glücklich. Seit seit 12 Jahren sogar verheiratet. Vier Kinder – Teddy (9), Charlie (7), Coco (3) und Beau (2) – vervollständigen das Glück. Zumindest für Robbie: „Ayda will noch mehr Kinder, aber ich will einfach nur mehr Tage, an denen ich neben ihr aufwache. Tage, an denen sie mich zum Lachen bringt und ich sie zum Lachen bringe.“

Sorgen. Als Papa ist er gerade gefordert; Klein Teddy zieht es ins Rampenlicht: „Sie ist eine Performerin, wird sicher irgendwann einmal ein Star. 50 Prozent von mir sind darüber begeistert. Die anderen 50 Prozent sagen mir jedoch: Das wird gefährlich!“