Absagen: Keiner will bei Charles´ Krönung auftreten

Der wohl wichtigste Tag im Leben von König Charles steht bevor: Seine Krönung. Doch zahlreiche Absagen sorgen nun für große Enttäuschungen: Denn kein Star möchte mit den Skandalen der royalen Familie in Verbindung gebracht werden.

Bittere Enttäuschung für König Charles III. Am 6. Mai ist es so weit. Der wohl wichtigste Tag im Leben von Charles findet statt: Mit ganzen 74 Jahren wird Charles in der Londoner Westminster Abbey offiziell zum neuen König Englands gekrönt. Und dieser ganz besondere Tag soll selbstverständlich unvergesslich werden. Kein Wunder also, dass jedes Detail von vorne bis hinten genaustens durchgeplant wird.

Doch das Königshaus gesteht nun: Die Vorbereitungen laufen nicht ganz so problemlos, wie zuvor angenommen.

Denn obwohl der König wohl eine ganze Reihe von Personen verschlug, welche er gerne am Tag nach seiner Krönung auftreten lassen wolle, hagelt es von allen Seiten Absagen.

Die Möglichkeit ein Mega-Konzert für König Charles zu geben, dürfte bei den Stars weniger gut ankommen, als bislang gedacht. Laut britischen Medien hätten unter anderem Promis wie Harry Styles (29), Adele (34), Elton John (75), Robbie Williams (49) und die Spice Girls dem Monarchen eine Absage erteilt.

Einen Grund, warum wohl niemand auftreten könne, erhielt Charles von keinem, außer Elton John, welcher angibt wegen Terminproblemen kein Konzert geben zu können.

Für Charles eine riesengroße Enttäuschung

Experten nennen der "Page Six" jetzt Gründe, weshalb niemand an Charles Krönung auftreten möchte. So wolle niemand der Superstars mit den Skandalen der Royals in Verbindung gebracht werden.