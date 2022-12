Charlène: ''Geht mir besser''

Nach mehr als einem Jahr gibt Charlène in einem Interview jetzt Entwarnung.

Glücklich. Es war eine schlimme Zeit für Charlène, nachdem sie im letzten Jahr an einem HNO-Infekt in Südafrika laborierte. Selbst nach ihrer Rückkehr nach Monaco musste sie wieder in eine Klinik. Jetzt sprach sie in einem Interview über ­ihren Gesundheitszustand.

„Zunächst möchte ich sagen, dass es mir heute so viel besser geht als in den letzten Jahren“, erklärte Fürstin Charlène von ­Monaco und ergänzt: „Ich spüre viel weniger Schmerzen und viel mehr Energie. Ich bin weiterhin dabei, mich zu erholen und mein Gleichgewicht wiederherzustellen.“