Das steht auf Charles' handgeschriebener Karte

Im Blumengesteck, das von König Charles stammt, steckt eine weiße Karte: Ein letzter Gruß an seine Mutter.

König Charles III. rang beim Einzug zum Trauergottesdienst in der Westminster Abbey mit den Tränen. Auf dem Sarg der Queen hinterließ er im Blumengesteck eine handgeschriebene Botschaft – unterschrieben mit "Charles R.". Das "R" steht dabei für "Rex" – König. Dazu lässt sich die Inschrift "In loving and devoted memory" entziffern – "in liebevoller und hingebungsvoller Erinnerung".

Beim Anblick dieser Botschaft werden sofort Erinnerungen geweckt: Zum einen an die Beisetzung von Prinz Philip. Die Queen selbst schrieb ihrem langjährigen Ehemann eine letzte Liebesbotschaft. Sie soll den Brief mit ihrem Kosenamen "Lillibet" unterschrieben haben.