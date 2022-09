× Die Gästeliste der Queen-Beerdigung

Sämtliche Staatsoberhäupter und Royals werden anwesend sein

Wenn Queen Elizabeth II (†96) ihre letzte Ruhe findet, wird nicht nur die ganze Welt das Geschehen im TV mitverfolgen, es werden auch 500 VIP-Gäste vor Ort dabei sein. Die Gästeliste hat es wirklich ins sich, denn so ziemlich alle Staatsoberhäupter reisen am Montag dafür an. Darunter befinden sich auch umstrittene Namen wie Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und auch Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping. Auch Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman Al Saud und Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum sollen unter den Trauergästen sein.

© oe24 ×

Einzig: Nach Russland und Weißrussland verschickte man keine Einladungen. Ebenso sei Ex-US-Präsident Donald Trump unerwünscht. US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Emmanuel Macron, Kanadas Justin Trudeau, die Könige und Königinnen von Schweden, Norwegen, Spanien, Dänemark, den Niederlanden und das Kaiserpaar von Japan sollen hingegen bereits zugesagt haben.

© www.pps.at Photo Press Service

Absagen wird wohl nur Wolodymyr Selenskyj. Der ukrainische Präsident befindet sich immer noch in der misslichen Lage, sein Land verteidigen zu müssen. Die Regeln sollen für fast alle Gäste gleich sein. Alle müssen mit dem Linienflieger anreisen und werden anschließend mit dem Bus zur Trauerfeier gebracht. Der einzige, der eine Ausnahme darstellt, ist US-Präsident Joe Biden. Er darf mit "The Beast", dem bombensicheren Cadillac der US-Präsidenten anfahren. Pro Einladung ist eine Begleitperson erlaubt.