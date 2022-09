Ein Bub für Barbara Meier?

Gegen Ende des Jahres erwartet Barbara Meier ihr zweites Kind.

Vorfreude. Sie ist Mama, Model, Ehefrau und schwanger – ein Spagat, der Barbara Meier perfekt gelingt. Auch mit Babybauch modelt Meier und steht bei vielen VIP-Events auf der Gästeliste. „Ich bin in der glücklichen Lage, eine recht unkomplizierte Schwangerschaft zu haben und so lange das so ist, kann ich auch gut arbeiten“, so Meier zu ÖSTERREICH.

Das Babygeschlecht will Meier aber nicht verraten. Doch bei der Frage nach dem Recycling der Babykleidung verrät sie vielleicht etwas zu viel. „Ich habe alles bis zur letzten Socke von Marie-Therese aufbewahrt – ob für weitere Babys oder Cousinen oder Nichten oder Kinder von Freunden“, erzählt Meier. Vom Weitergeben an ihr zweites Kind sagt sie aber nichts. Vielleicht, weil sie sich jetzt auf einen Buben freut …